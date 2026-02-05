У центрі Києва планують новий екопростір: хто і як може отримати 15 тисяч за проект
У Києві оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію сучасного екопростору пам'яті Самійла Кішки на Подолі. Переможці отримають грошові премії, а прийом заявок триває лише до середини лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" у Facebook.
Головне:
- Мета конкурсу: Створення сучасного екопростору пам'яті гетьмана Самійла Кішки з комфортною зоною відпочинку.
- Локація: Історичний центр Києва, Поділ.
- Учасники: Професіонали й аматори - архітектори, ландшафтні дизайнери, архітектурні бюро та студенти (участь безкоштовна).
- Призовий фонд: 30 000 гривень (15 000 - за перше місце).
- Реєстрація заявок: до 17 лютого 2026 року.
Загальні вимоги архітектурного конкурсу
Тема оголошеного конкурсу - створення концепції затишного та сучасного екопростору, присвяченого вшануванню пам'яті легендарної особи України Самійла Кішки, - зі створенням зони відпочинку для городян і гостей міста.
Згідно з програмою та умовами відкритого всеукраїнського конкурсу, краща проектна композиція має передбачати:
- благоустрій території;
- формування культурного простору, присвяченого Самійлу Кішці (легендарному українському гетьману та воїну, який став символом козацької волі).
В цілому ж конкурсний проект має запропонувати високо естетичне середовище із використанням елементів благоустрою:
- художнього освітлення;
- екологічного мощення;
- лаконічного і гармонійного застосування зелених насаджень;
- збереження існуючих дерев;
- меморіальних елементів.
При цьому матеріали мають бути довговічні, антивандальні, бажано - екологічні.
Де саме можуть створити новий екопростір
Згідно з основними відомостями, земельна ділянка для потенційного екопростору розташована в межах історичної території Києва:
- на Подолі (неподалік Контрактової площі);
- по вулиці Покровській, 10.
Із південного заходу вона обмежена вулицею Покровською, з північної та північно-східної сторони - внутрішньо квартальним проїздом, з південно-східної сторони - мурованою дзвіницею церкви Миколи Доброго.
"Ділянка проектування є озелененою територією із поодинокими чагарниками та деревами та є вільною від забудови. Площа ділянки проектування становить 0,052 га", - йдеться у програмі конкурсу.
Місцерозташування ділянки (інфографіка: facebook.com/ДІАЗ Стародавній Київ)
Хто може взяти участь у конкурсі та як зареєструватись
Взяти участь у всеукраїнському архітектурному конкурсі мають право:
- фахівці з архітектури, скульптури, ландшафтного дизайну;
- архітектурні бюро;
- бюро ландшафтної архітектури;
- авторські колективи фахівців.
Йдеться про професіоналів та аматорів, архітекторів, ландшафтних дизайнерів, студентів.
Для реєстрації потрібно заповнити заяву на участь у конкурсі за онлайн-формою реєстрації (участь у ньому - безкоштовна).
"Прийом заявок триватиме від 03.02.2026 по 17.02.2026", - наголосили у ДІАЗ "Стародавній Київ".
При цьому прийом готових проектів триватиме до 16 березня 2026 року.
Графік проведення конкурсу (інфографіка: Програма та умови конкурсу)
Що відомо про призовий фонд і його розподіл
Призовий фонд архітектурного конкурсу в розмірі 30 000 гривень надає організатор конкурсу - ГО "Україна Інкогніта".
Замовником конкурсу виступає балансоутримувач ділянки - Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури й заповідних територій (КНМЦ), а ініціатор - ДІАЗ "Стародавній Київ".
Повідомляється, що призовий фонд буде розподілено так:
- переможець отримає 15 000 гривень;
- друге місце - 10 000 гривень;
- третє місце - 5 000 гривень.
При цьому одна премія не може бути присуджена двом конкурсним проектам.
