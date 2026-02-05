ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У центрі Києва планують новий екопростір: хто і як може отримати 15 тисяч за проект

Четвер 05 лютого 2026 14:36
UA EN RU
У центрі Києва планують новий екопростір: хто і як може отримати 15 тисяч за проект Взяти участь в архітектурному конкурсі можуть навіть студенти (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію сучасного екопростору пам'яті Самійла Кішки на Подолі. Переможці отримають грошові премії, а прийом заявок триває лише до середини лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" у Facebook.

Читайте також: Окраса парків і скверів? Яка рослина може стати новим символом Києва

Головне:

  • Мета конкурсу: Створення сучасного екопростору пам'яті гетьмана Самійла Кішки з комфортною зоною відпочинку.
  • Локація: Історичний центр Києва, Поділ.
  • Учасники: Професіонали й аматори - архітектори, ландшафтні дизайнери, архітектурні бюро та студенти (участь безкоштовна).
  • Призовий фонд: 30 000 гривень (15 000 - за перше місце).
  • Реєстрація заявок: до 17 лютого 2026 року.

Загальні вимоги архітектурного конкурсу

Тема оголошеного конкурсу - створення концепції затишного та сучасного екопростору, присвяченого вшануванню пам'яті легендарної особи України Самійла Кішки, - зі створенням зони відпочинку для городян і гостей міста.

Згідно з програмою та умовами відкритого всеукраїнського конкурсу, краща проектна композиція має передбачати:

  • благоустрій території;
  • формування культурного простору, присвяченого Самійлу Кішці (легендарному українському гетьману та воїну, який став символом козацької волі).

В цілому ж конкурсний проект має запропонувати високо естетичне середовище із використанням елементів благоустрою:

  • художнього освітлення;
  • екологічного мощення;
  • лаконічного і гармонійного застосування зелених насаджень;
  • збереження існуючих дерев;
  • меморіальних елементів.

При цьому матеріали мають бути довговічні, антивандальні, бажано - екологічні.

Де саме можуть створити новий екопростір

Згідно з основними відомостями, земельна ділянка для потенційного екопростору розташована в межах історичної території Києва:

  • на Подолі (неподалік Контрактової площі);
  • по вулиці Покровській, 10.

Із південного заходу вона обмежена вулицею Покровською, з північної та північно-східної сторони - внутрішньо квартальним проїздом, з південно-східної сторони - мурованою дзвіницею церкви Миколи Доброго.

"Ділянка проектування є озелененою територією із поодинокими чагарниками та деревами та є вільною від забудови. Площа ділянки проектування становить 0,052 га", - йдеться у програмі конкурсу.

У центрі Києва планують новий екопростір: хто і як може отримати 15 тисяч за проектМісцерозташування ділянки (інфографіка: facebook.com/ДІАЗ Стародавній Київ)

Хто може взяти участь у конкурсі та як зареєструватись

Взяти участь у всеукраїнському архітектурному конкурсі мають право:

  • фахівці з архітектури, скульптури, ландшафтного дизайну;
  • архітектурні бюро;
  • бюро ландшафтної архітектури;
  • авторські колективи фахівців.

Йдеться про професіоналів та аматорів, архітекторів, ландшафтних дизайнерів, студентів.

Для реєстрації потрібно заповнити заяву на участь у конкурсі за онлайн-формою реєстрації (участь у ньому - безкоштовна).

"Прийом заявок триватиме від 03.02.2026 по 17.02.2026", - наголосили у ДІАЗ "Стародавній Київ".

При цьому прийом готових проектів триватиме до 16 березня 2026 року.

У центрі Києва планують новий екопростір: хто і як може отримати 15 тисяч за проектГрафік проведення конкурсу (інфографіка: Програма та умови конкурсу)

Що відомо про призовий фонд і його розподіл

Призовий фонд архітектурного конкурсу в розмірі 30 000 гривень надає організатор конкурсу - ГО "Україна Інкогніта".

Замовником конкурсу виступає балансоутримувач ділянки - Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури й заповідних територій (КНМЦ), а ініціатор - ДІАЗ "Стародавній Київ".

Повідомляється, що призовий фонд буде розподілено так:

  • переможець отримає 15 000 гривень;
  • друге місце - 10 000 гривень;
  • третє місце - 5 000 гривень.

При цьому одна премія не може бути присуджена двом конкурсним проектам.

Нагадаємо, раніше через дефіцит електроенергії у Києві схвалили рішення поетапно обмежувати та вимикати зовнішнє освітлення в парках і скверах - задля раціонального використання енергоресурсів.

Крім того, ми розповідали, де у Києві облаштували 10 мініскверів для перепочинку.

Читайте також, в яких печерах у Києві міг "ховатись" казковий монстр Змій Горинич.

