У центрі Києва планують новий екопростір: хто і як може отримати 15 тисяч за проект

У Києві оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію сучасного екопростору пам'яті Самійла Кішки на Подолі. Переможці отримають грошові премії, а прийом заявок триває лише до середини лютого.

Читайте також : Окраса парків і скверів? Яка рослина може стати новим символом Києва

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" у Facebook.

Головне:

Мета конкурсу : Створення сучасного екопростору пам'яті гетьмана Самійла Кішки з комфортною зоною відпочинку.

: Створення сучасного екопростору пам'яті гетьмана Самійла Кішки з комфортною зоною відпочинку. Локація : Історичний центр Києва, Поділ.

: Історичний центр Києва, Поділ. Учасники : Професіонали й аматори - архітектори, ландшафтні дизайнери, архітектурні бюро та студенти (участь безкоштовна).

: Професіонали й аматори - архітектори, ландшафтні дизайнери, архітектурні бюро та студенти (участь безкоштовна). Призовий фонд : 30 000 гривень (15 000 - за перше місце).

: 30 000 гривень (15 000 - за перше місце). Реєстрація заявок: до 17 лютого 2026 року.

Загальні вимоги архітектурного конкурсу

Тема оголошеного конкурсу - створення концепції затишного та сучасного екопростору, присвяченого вшануванню пам'яті легендарної особи України Самійла Кішки, - зі створенням зони відпочинку для городян і гостей міста.

Згідно з програмою та умовами відкритого всеукраїнського конкурсу, краща проектна композиція має передбачати:

благоустрій території;

формування культурного простору, присвяченого Самійлу Кішці (легендарному українському гетьману та воїну, який став символом козацької волі).

В цілому ж конкурсний проект має запропонувати високо естетичне середовище із використанням елементів благоустрою:

художнього освітлення;

екологічного мощення;

лаконічного і гармонійного застосування зелених насаджень;

збереження існуючих дерев;

меморіальних елементів.

При цьому матеріали мають бути довговічні, антивандальні, бажано - екологічні.

Де саме можуть створити новий екопростір

Згідно з основними відомостями, земельна ділянка для потенційного екопростору розташована в межах історичної території Києва:

на Подолі (неподалік Контрактової площі);

по вулиці Покровській, 10.

Із південного заходу вона обмежена вулицею Покровською, з північної та північно-східної сторони - внутрішньо квартальним проїздом, з південно-східної сторони - мурованою дзвіницею церкви Миколи Доброго.

"Ділянка проектування є озелененою територією із поодинокими чагарниками та деревами та є вільною від забудови. Площа ділянки проектування становить 0,052 га", - йдеться у програмі конкурсу.

Місцерозташування ділянки (інфографіка: facebook.com/ДІАЗ Стародавній Київ)

Хто може взяти участь у конкурсі та як зареєструватись

Взяти участь у всеукраїнському архітектурному конкурсі мають право:

фахівці з архітектури, скульптури, ландшафтного дизайну;

архітектурні бюро;

бюро ландшафтної архітектури;

авторські колективи фахівців.

Йдеться про професіоналів та аматорів, архітекторів, ландшафтних дизайнерів, студентів.

Для реєстрації потрібно заповнити заяву на участь у конкурсі за онлайн-формою реєстрації (участь у ньому - безкоштовна).

"Прийом заявок триватиме від 03.02.2026 по 17.02.2026", - наголосили у ДІАЗ "Стародавній Київ".

При цьому прийом готових проектів триватиме до 16 березня 2026 року.

Графік проведення конкурсу (інфографіка: Програма та умови конкурсу)

Що відомо про призовий фонд і його розподіл

Призовий фонд архітектурного конкурсу в розмірі 30 000 гривень надає організатор конкурсу - ГО "Україна Інкогніта".

Замовником конкурсу виступає балансоутримувач ділянки - Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури й заповідних територій (КНМЦ), а ініціатор - ДІАЗ "Стародавній Київ".

Повідомляється, що призовий фонд буде розподілено так:

переможець отримає 15 000 гривень;

друге місце - 10 000 гривень;

третє місце - 5 000 гривень.

При цьому одна премія не може бути присуджена двом конкурсним проектам.