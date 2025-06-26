ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У центрі Києва перенесли ключову зупинку транспорту: куди й навіщо (фото)

Четвер 26 червня 2025 09:50
UA EN RU
У центрі Києва перенесли ключову зупинку транспорту: куди й навіщо (фото) Зупинку транспорту на Майдані Незалежності перенесли (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У центрі Києва - на Майдані Незалежності - змінили місцерозташування зупинки громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Facebook.

Куди саме перенесли зупинку транспорту на Майдані

Згідно з інформацією комунального підприємства, розміщення зупинки громадського транспорту на Майдані Незалежності було "скориговане".

Тепер вона розташована перед поворотом:

  • з вулиці Хрещатик;
  • на вулицю Архітектора Городецького.

У центрі Києва перенесли ключову зупинку транспорту: куди й навіщо (фото)Нова зупинка транспорту на Майдані Незалежності (фото: facebook.com/Kyivpastrans)

Чому зупинку перенесли і як курсує транспорт

Громадянам пояснили, що рішення про перенесення зупинки було схвалене:

  • у зв'язку із символічністю простору, де розташований народний меморіал;
  • для зручності пасажирів.

Наголошується, що ця зміна не вплинула на схеми руху пасажирського транспорту - він курсує у звичному режимі.

"Просимо пасажирів враховувати оновлене розташування зупинки під час пересування містом", - підсумували у комунальному підприємстві.

У центрі Києва перенесли ключову зупинку транспорту: куди й навіщо (фото)Публікація КП "Київпастранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на одній зі станцій метро в Києві розпочався капітальний ремонт ескалаторів, який може тривати орієнтовно до кінця 2025 року.

Тим часом на проспекті Європейського Союзу перекрили рух транспорту через будівництво метро на Виноградар. Очікується, що зміни для транспорту та пішоходів будуть діяти до квітня 2026 року.

Читайте також, коли в Києві почали обмежувати рух великовагового автомобільного транспорту й у чому причина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Майдан Незалежності Хрещатик Автомобільний рух Тролейбус Автобуси
Новини
Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри
Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України