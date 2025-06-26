У центрі Києва перенесли ключову зупинку транспорту: куди й навіщо (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Facebook.

"Просимо пасажирів враховувати оновлене розташування зупинки під час пересування містом", - підсумували у комунальному підприємстві.

Наголошується, що ця зміна не вплинула на схеми руху пасажирського транспорту - він курсує у звичному режимі.

Громадянам пояснили, що рішення про перенесення зупинки було схвалене:

Тепер вона розташована перед поворотом:

Згідно з інформацією комунального підприємства, розміщення зупинки громадського транспорту на Майдані Незалежності було "скориговане".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на одній зі станцій метро в Києві розпочався капітальний ремонт ескалаторів, який може тривати орієнтовно до кінця 2025 року.

Тим часом на проспекті Європейського Союзу перекрили рух транспорту через будівництво метро на Виноградар. Очікується, що зміни для транспорту та пішоходів будуть діяти до квітня 2026 року.

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