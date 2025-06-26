В центре Киева перенесли ключевую остановку транспорта: куда и зачем (фото)
В центре Киева - на Майдане Независимости - изменили месторасположение остановки общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Facebook.
Куда именно перенесли остановку транспорта на Майдане
Согласно информации коммунального предприятия, размещение остановки общественного транспорта на Майдане Независимости было "скорректировано".
Теперь она расположена перед поворотом:
- с улицы Крещатик;
- на улицу Архитектора Городецкого.
Новая остановка транспорта на Майдане Независимости (фото: facebook.com/Kyivpastrans)
Почему остановку перенесли и как курсирует транспорт
Гражданам объяснили, что решение о переносе остановки было принято:
- в связи с символичностью пространства, где расположен народный мемориал;
- для удобства пассажиров.
Отмечается, что это изменение не повлияло на схемы движения пассажирского транспорта - он курсирует в обычном режиме.
"Просим пассажиров учитывать обновленное расположение остановки во время передвижения по городу", - подытожили в коммунальном предприятии.
Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)
Напомним, ранее мы рассказывали, что на одной из станций метро в Киеве начался капитальный ремонт эскалаторов, который может продлиться ориентировочно до конца 2025 года.
Тем временем на проспекте Европейского Союза перекрыли движение транспорта из-за строительства метро на Виноградарь. Ожидается, что изменения для транспорта и пешеходов будут действовать до апреля 2026 года.
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