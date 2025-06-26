В центре Киева перенесли ключевую остановку транспорта: куда и зачем (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Facebook.

"Просим пассажиров учитывать обновленное расположение остановки во время передвижения по городу", - подытожили в коммунальном предприятии.

Отмечается, что это изменение не повлияло на схемы движения пассажирского транспорта - он курсирует в обычном режиме.

Гражданам объяснили, что решение о переносе остановки было принято:

Теперь она расположена перед поворотом:

Напомним, ранее мы рассказывали, что на одной из станций метро в Киеве начался капитальный ремонт эскалаторов, который может продлиться ориентировочно до конца 2025 года.

Тем временем на проспекте Европейского Союза перекрыли движение транспорта из-за строительства метро на Виноградарь. Ожидается, что изменения для транспорта и пешеходов будут действовать до апреля 2026 года.

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