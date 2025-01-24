У центрі Києва обмежують рух транспорту: що зміниться для водіїв і як надовго

Де саме та як надовго обмежують рух транспорту

У КМДА розповіли, що, згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", тимчасово обмежуватимуть рух транспорту на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі.

Схема обмеження руху транспорту в Києві (інфографіка: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Повідомляється, що обмеження руху транспорту на цій ділянці триватиме з 25 січня до 7 лютого 2025 року.

"У цей період на примиканні Хрещатика до Європейської площі фахівці ліквідовуватимуть просідання на дорожньому полотні", - пояснили у держадміністрації.

Крім того, з 9:00 до 16:00 25 січня планується очищення зливостічної системи - на ділянці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі столиці.

Допис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)