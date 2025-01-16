У Києві вирішили позбутись пошкоджених російськими обстрілами авто: що відомо

Киян і гостей столиці чекають зміни. Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко дав доручення розпочати процес вивезення з вулиць міста автомобілів, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника КМВА у Facebook.

Ткаченко повідомив також, що на найближчому засіданні Ради оборони міста - спільно з відповідними службами - планується напрацювання ефективного механізму, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому.

Очільник КМВА зауважив, що багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми:

"Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про запуск чат-бота Kyiv Shelter Bot, який допоможе громадянам комунікувати з владою в рамках пошуку і перевірки найближчих укриттів на час повітряної тривоги.

Читайте також, чи можуть у Києві змінити режим роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.