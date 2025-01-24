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В центре Киева ограничивают движение транспорта: что изменится для водителей и как надолго

Движение транспорта в центре Киева ограничивают (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В центре Киева временно ограничивают движение транспорта. Ездить несколько иначе, учитывая изменения, водителям придется уже завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Где именно и как надолго ограничивают движение транспорта

В КГГА рассказали, что, согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", временно будут ограничивать движение транспорта на примыкании улицы Крещатик к Европейской площади.

Схема ограничения движения транспорта в Киеве (инфографика: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Сообщается, что ограничение движения транспорта на этом участке продлится с 25 января до 7 февраля 2025 года.

"В этот период на примыкании Крещатика к Европейской площади специалисты будут ликвидировать просадки на дорожном полотне", - объяснили в госадминистрации.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 25 января планируется очистка ливневой системы - на участке от Майдана Независимости до Бессарабской площади столицы.

Пост КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто.

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