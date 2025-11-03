У центрі Києва двоє чоловіків напали на військового, який приїхав на лікування

У Печерському районі Києва двоє чоловіків напали та пограбували 27-річного військовослужбовця. Він проходив курс лікування в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram .

Тепер чоловікам загрожує тюремний строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Грабіжників уже затримали, в порядку ст. 208 КПК України. Затриманим повідомили про підозру в розбої, вчиненому в умовах воєнного стану.

Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків напали на військового ввечері. Вони погрожували захиснику ножем і викруткою, вимагаючи віддати особисті речі - мобільний телефон, повербанк і гроші. Зловмисники забрали у військового навіть парфуми.

Чутки про напад на військового

Нагадаємо, кілька тижнів тому в мережі поширилося відео, на якому троє невідомих напали на чоловіка у військовій формі в Києві. Він сидів в інвалідному кріслі.

На кадрах видно, як зловмисники кілька разів ударяють його і скидають на землю. Інцидент стався на вулиці Паньківській. Ролик швидко набрав популярності в соцмережах.

Поліція Києва повідомила, що одразу після виявлення публікації на місце виїхали наряди та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього жодних звернень від громадян не надходило. Правоохоронці опитали свідків і вивчили записи камер відеоспостереження, щоб встановити деталі події.

За попередніми даними, інцидент був інсценований, імовірно з метою провокації. У поліції заявили, що встановлюють особи всіх учасників подій, і пообіцяли повідомити результати перевірки після завершення розслідування.