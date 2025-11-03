В центре Киева двое мужчин напали на военного, который приехал на лечение

В Печерском районе Киева двое мужчин напали и ограбили 27-летнего военнослужащего. Он проходил курс лечения в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram .

Теперь мужчинам угрожает тюремный срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Грабителей уже задержали, в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным сообщили о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин напали на военного вечером. Они угрожали защитнику ножом и отверткой, требуя отдать личные вещи - мобильный телефон, повербанк и деньги. Злоумышленники забрали у военного даже духи.

Слухи о нападении на военного

Напомним, несколько недель назад в сети распространилось видео, на котором трое неизвестных напали на мужчину в военной форме в Киеве. Он сидел в инвалидном кресле.

На кадрах видно, как злоумышленники несколько раз ударяют его и сбрасывают на землю. Инцидент произошел на улице Паньковской. Ролик быстро набрал популярность в соцсетях.

Полиция Киева сообщила, что сразу после обнаружения публикации на место выехали наряды и следственно-оперативная группа Голосеевского района. До этого никаких обращений от граждан не поступало. Правоохранители опросили свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения, чтобы установить детали произошедшего.

По предварительным данным, инцидент был инсценирован, предположительно с целью провокации. В полиции заявили, что устанавливают личности всех участников событий, и пообещали сообщить результаты проверки после завершения расследования.