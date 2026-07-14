У центрі Києва 15 липня перекриють рух: в чому причина

Жителів та гостей Києва попереджають про тимчасові обмеження руху на дорогах 15 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління державної охорони України у Facebook.
Тимчасові обмеження дорожнього руху запровадять у центральній частині міста.
Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій, зазначили у дописі.
"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - повідомили в Управлінні держохорони.
Подібні обмеження вводять під час офіційних та робочих візитів в Україну:
Підстави затверджені Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002:
Нагадаємо, що з 13 по 16 липня з 8-ої ранку в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе. Причина - очищення і ремонт дощової каналізації на ділянці від Подолу до мосту Метро.
Рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежували з 10 по 13 липня. Дорожники ремонтували асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту.