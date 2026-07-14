У центрі Києва 15 липня перекриють рух: в чому причина

Нагадаємо, що з 13 по 16 липня з 8-ої ранку в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе. Причина - очищення і ремонт дощової каналізації на ділянці від Подолу до мосту Метро.

Рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежували з 10 по 13 липня. Дорожники ремонтували асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту.