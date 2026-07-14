В центре Киева 15 июля перекроют движение: в чем причина

Напомним, что с 13 по 16 июля с 8 утра в Печерском районе Киева частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе. Причина - очистка и ремонт дождевой канализации на участке от Подола до моста Метро.

Движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивали с 10 по 13 июля. Дорожники ремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части моста.