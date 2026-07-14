В центре Киева 15 июля перекроют движение: в чем причина

Жителей и гостей Киева предупреждают о временных ограничениях движения на дорогах 15 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления государственной охраны Украины в Facebook.
Временные ограничения дорожного движения будут введены в центральной части города.
Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, отметили в сообщении.
"Просим учесть указанную информацию при перемещении", - сообщили в Управлении госохраны.
Подобные ограничения вводятся во время официальных и рабочих визитов в Украину:
Основания утверждены Указом Президента Украины от 22 августа 2002 г. № 746/2002:
Напомним, что с 13 по 16 июля с 8 утра в Печерском районе Киева частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе. Причина - очистка и ремонт дождевой канализации на участке от Подола до моста Метро.
Движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивали с 10 по 13 июля. Дорожники ремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части моста.