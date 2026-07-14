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В центре Киева 15 июля перекроют движение: в чем причина

20:41 14.07.2026 Вт
1 мин
В столице ограничат транспортное движение из-за встречи иностранных гостей
aimg Елена Бджола
Фото: пробки на дорогах Киева (Getty Images)

Жителей и гостей Киева предупреждают о временных ограничениях движения на дорогах 15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления государственной охраны Украины в Facebook.

Движение транспорта на дорогах Киева будет ограничено

Временные ограничения дорожного движения будут введены в центральной части города.

Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, отметили в сообщении.

"Просим учесть указанную информацию при перемещении", - сообщили в Управлении госохраны.

Причины ограничений

Подобные ограничения вводятся во время официальных и рабочих визитов в Украину:

  • глав иностранных государств,
  • правительств,
  • парламентов,
  • международных организаций.

Основания утверждены Указом Президента Украины от 22 августа 2002 г. № 746/2002:

  • Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц",
  • Положение "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины".

Напомним, что с 13 по 16 июля с 8 утра в Печерском районе Киева частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе. Причина - очистка и ремонт дождевой канализации на участке от Подола до моста Метро.

Движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивали с 10 по 13 июля. Дорожники ремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части моста.

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КиевУкраинаОграничение движения