У центрі Херсона комунальники підірвались на невідомому предметі: всі деталі

Ілюстративне фото: у центрі Херсона комунальники підірвались на невідомому предметі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У центральній частині Херсона під час прибирання вулиць здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху постраждали семеро працівників комунальних служб.

Вибух стався під час збирання сміття

За попередніми даними, інцидент стався близько 13:00 у середмісті Херсона.

Під час роботи комунальників вибухнув невідомий предмет. Внаслідок детонації 60-річний працівник дістав вибухову травму та уламкові поранення черева.

Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Ще шестеро людей звернулися по медичну допомогу

Через вибух також постраждали ще шість комунальників - жінки віком 31, 42 та 53 роки і чоловіки 51, 54 та 62 років.

У них діагностували вибухові травми, контузії та гострі реакції на стрес.

Після надання допомоги медики призначили постраждалим амбулаторне лікування.

Наразі обставини інциденту встановлюються. У регіоні неодноразово повідомляли про небезпеку залишених вибухонебезпечних предметів після обстрілів.

Серія терактів проти правоохоронців

Останніми днями Україну сколихнула серія терактів, спрямованих проти правоохоронців.

Зокрема, ввечері 22 лютого у Львові пролунали два вибухи, внаслідок яких загинула поліцейська, а понад 20 людей дістали поранення. Згодом правоохоронці затримали підозрювану, яку, за даними слідства, координували російські куратори.

Пізніше стало відомо, що вона діяла не сама - їй допомагала 18-річна мешканка Харкова. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.

У Миколаєві під час перезмінки патрульних поблизу них вибухнув невідомий пристрій - поранення отримали семеро людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

А вже за кілька годин повідомили про потужний вибух у одному з районних відділків поліції у Дніпрі, який спричинив значні руйнування всередині будівлі.

ХерсонПослуги ЖКГВибух