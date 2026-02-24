RU

В центре Херсона коммунальщики подорвались на неизвестном предмете: все детали

Иллюстративное фото: в центре Херсона коммунальщики подорвались на неизвестном предмете (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В центральной части Херсона во время уборки улиц сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва пострадали семь работников коммунальных служб.

Взрыв произошел во время сбора мусора

По предварительным данным, инцидент произошел около 13:00 в центре Херсона.

Во время работы коммунальщиков взорвался неизвестный предмет. В результате детонации 60-летний работник получил взрывную травму и осколочные ранения живота.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Еще шесть человек обратились за медицинской помощью

Из-за взрыва также пострадали еще шесть коммунальщиков - женщины в возрасте 31, 42 и 53 года и мужчины 51, 54 и 62 лет.

У них диагностировали взрывные травмы, контузии и острые реакции на стресс.

После оказания помощи медики назначили пострадавшим амбулаторное лечение.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются. В регионе неоднократно сообщали об опасности оставленных взрывоопасных предметов после обстрелов.

 

Серия терактов против правоохранителей

В последние дни Украину всколыхнула серия терактов, направленных против правоохранителей.

В частности, вечером 22 февраля во Львове прогремели два взрыва, в результате которых погибла полицейская, а более 20 человек получили ранения. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемую, которую, по данным следствия, координировали российские кураторы.

Позже стало известно, что она действовала не одна - ей помогала 18-летняя жительница Харькова. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

В Николаеве во время пересменки патрульных вблизи них взорвалось неизвестное устройство - ранения получили семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

А уже через несколько часов сообщили о мощном взрыве в одном из районных отделений полиции в Днепре, который вызвал значительные разрушения внутри здания.

