В центре Херсона коммунальщики подорвались на неизвестном предмете: все детали

Взрыв произошел во время сбора мусора

По предварительным данным, инцидент произошел около 13:00 в центре Херсона.

Во время работы коммунальщиков взорвался неизвестный предмет. В результате детонации 60-летний работник получил взрывную травму и осколочные ранения живота.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Еще шесть человек обратились за медицинской помощью

Из-за взрыва также пострадали еще шесть коммунальщиков - женщины в возрасте 31, 42 и 53 года и мужчины 51, 54 и 62 лет.

У них диагностировали взрывные травмы, контузии и острые реакции на стресс.

После оказания помощи медики назначили пострадавшим амбулаторное лечение.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются. В регионе неоднократно сообщали об опасности оставленных взрывоопасных предметов после обстрелов.