ua en ru
Вт, 24 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В центре Херсона коммунальщики подорвались на неизвестном предмете: все детали

Украина, Вторник 24 февраля 2026 17:20
UA EN RU
В центре Херсона коммунальщики подорвались на неизвестном предмете: все детали Иллюстративное фото: в центре Херсона коммунальщики подорвались на неизвестном предмете (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В центральной части Херсона во время уборки улиц сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва пострадали семь работников коммунальных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Читайте также: Три теракта против полиции за 48 часов: что известно о взрывах во Львове, Николаеве и Днепре

Взрыв произошел во время сбора мусора

По предварительным данным, инцидент произошел около 13:00 в центре Херсона.

Во время работы коммунальщиков взорвался неизвестный предмет. В результате детонации 60-летний работник получил взрывную травму и осколочные ранения живота.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Еще шесть человек обратились за медицинской помощью

Из-за взрыва также пострадали еще шесть коммунальщиков - женщины в возрасте 31, 42 и 53 года и мужчины 51, 54 и 62 лет.

У них диагностировали взрывные травмы, контузии и острые реакции на стресс.

После оказания помощи медики назначили пострадавшим амбулаторное лечение.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются. В регионе неоднократно сообщали об опасности оставленных взрывоопасных предметов после обстрелов.

Серия терактов против правоохранителей

В последние дни Украину всколыхнула серия терактов, направленных против правоохранителей.

В частности, вечером 22 февраля во Львове прогремели два взрыва, в результате которых погибла полицейская, а более 20 человек получили ранения. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемую, которую, по данным следствия, координировали российские кураторы.

Позже стало известно, что она действовала не одна - ей помогала 18-летняя жительница Харькова. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

В Николаеве во время пересменки патрульных вблизи них взорвалось неизвестное устройство - ранения получили семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

А уже через несколько часов сообщили о мощном взрыве в одном из районных отделений полиции в Днепре, который вызвал значительные разрушения внутри здания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Услуги ЖКХ Взрыв
Новости
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ