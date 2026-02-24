В центре Херсона коммунальщики подорвались на неизвестном предмете: все детали
В центральной части Херсона во время уборки улиц сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва пострадали семь работников коммунальных служб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Читайте также: Три теракта против полиции за 48 часов: что известно о взрывах во Львове, Николаеве и Днепре
Взрыв произошел во время сбора мусора
По предварительным данным, инцидент произошел около 13:00 в центре Херсона.
Во время работы коммунальщиков взорвался неизвестный предмет. В результате детонации 60-летний работник получил взрывную травму и осколочные ранения живота.
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Еще шесть человек обратились за медицинской помощью
Из-за взрыва также пострадали еще шесть коммунальщиков - женщины в возрасте 31, 42 и 53 года и мужчины 51, 54 и 62 лет.
У них диагностировали взрывные травмы, контузии и острые реакции на стресс.
После оказания помощи медики назначили пострадавшим амбулаторное лечение.
Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются. В регионе неоднократно сообщали об опасности оставленных взрывоопасных предметов после обстрелов.
Серия терактов против правоохранителей
В последние дни Украину всколыхнула серия терактов, направленных против правоохранителей.
В частности, вечером 22 февраля во Львове прогремели два взрыва, в результате которых погибла полицейская, а более 20 человек получили ранения. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемую, которую, по данным следствия, координировали российские кураторы.
Позже стало известно, что она действовала не одна - ей помогала 18-летняя жительница Харькова. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.
В Николаеве во время пересменки патрульных вблизи них взорвалось неизвестное устройство - ранения получили семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
А уже через несколько часов сообщили о мощном взрыве в одном из районных отделений полиции в Днепре, который вызвал значительные разрушения внутри здания.