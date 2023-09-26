В центрі Донецьку пролунали вибухи

Місцеві мешканці повідомляють, що "гучно" було у центрі захопленого окупантами міста.

Ситуація в Донецьку

Нагадаємо, що росіяни окупували Донецьк ще у 2014 році. При цьому останнім часом у місті регулярно повідомляють про вибухи.

Зокрема, 18 вересня там знову лунали вибухи. Місцеві повідомляли про влучання в адміністрацію так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна.

До цього у Донецьку також повідомляли про "прильоти" а дим здіймався у районі залізничного вокзалу.

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