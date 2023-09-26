В центре Донецка раздались взрывы

Местные жители сообщают, что "громко" было в центре захваченного оккупантами города.

Ситуация в Донецке

Напомним, что россияне оккупировали Донецк еще в 2014 году. При этом в последнее время в городе регулярно сообщают о взрывах.

В частности, 18 сентября там снова раздавались взрывы. Местные сообщали о попадании в администрацию так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина.

До этого в Донецке также сообщали о "прилетах", а дым поднимался в районе железнодорожного вокзала.

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