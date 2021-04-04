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В центре Одессы водитель сбил трех человек на переходе

Автор: Анастасия Рокитна

В центре Одессы водитель автомобиля Hyundai сбил на пешеходном переходе трех человек. Он скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних парней с телесными повреждениями доставили в больницу.

Патрульные опросили свидетелей происшествия и установили направление, в котором уехал нарушитель. Ориентировку передали всем экипажам патрульной полиции. Водителя нашли и он признался в содеянном. Его задержали.

Фото: в Одессе водитель сбил трех человек (facebook.com/odesapolice)

В полиции напомнили, что за скрытие с места ДТП нарушителям предусмотрена ответственность - штраф 3400 грн.

Напомним, в Энергодаре Запорожской области троих военнослужащих Национальной гвардии, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила машина.

Ранее сообщалось, что в Запорожье маршрутный автобус въехал в электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 пассажиров.

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