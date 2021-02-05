Под Запорожьем машина сбила трех военных

Фото: ДТП в Энергодаре (zp.npu.gov.ua)

В Энергодаре Запорожской области троих военнослужащих Национальной гвардии, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила машина. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 4 февраля около 18 часов. Тогда 51-летняя женщина-водитель автомобиля KIA RIO, двигаясь по улице Курчатова, не выдержала безопасную скорость движения и сбил трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет.

Пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в городскую больницу.

Фото: ДТП в Энергодаре (zp.npu.gov.ua)

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

Напомним, 2 февраля в Запорожье маршрутный автобус въехал в электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 пассажиров.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области на трассе возле города Корец внедорожник на смерть сбил двух людей на пешеходном переходе.