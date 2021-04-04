У центрі Одеси водій збив трьох людей на переході

У центрі Одеси водій автомобіля Hyundai збив на пішохідному переході трьох людей. Він зник з місця події.
У результаті аварії 19-річного та двох 18-річних хлопців з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.
Патрульні опитали свідків події та встановили напрямок, в якому поїхав порушник. Орієнтування передали всім екіпажам патрульної поліції. Водія знайшли і він зізнався у скоєному. Його затримали.
Фото: в Одесі водій збив трьох людей (facebook.com/odesapolice)
В поліції нагадали, що за приховування з місця ДТП порушникам передбачена відповідальність - штраф 3400 грн.
Нагадаємо, в Енергодарі Запорізької області трьох військовослужбовців Національної гвардії, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході збила машина.
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжя маршрутний автобус в'їхав в електроопору. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 14 пасажирів.