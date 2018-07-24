В центре Одессы полиция задержала наркодилера

Наркотические средства в Одессе путем закладок распространял 33-летний мужчина

В центре Одессы правоохранители задержали наркодилера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления полиции.

Как отмечается, наркотические средства в Одессе путем закладок распространял 33-летний мужчина, который прибыл в город из Луцка.

Сообщается, что в ходе отработки территории правоохранители разоблачили гражданина, который раскладывал "закладки". Во время осмотра у него изъяли 43 свертка с наркотиками, полиэтиленовый пакет с белым порошком и весы.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Фото: изъятое у злоумышленника (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ в Харькове блокировала деятельность банды торговцев кокаином.