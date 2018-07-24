В центрі Одеси поліція затримала наркодилера

Наркотичні засоби в Одесі шляхом закладок розповсюджував 33-річний чоловік

В центрі Одеси правоохоронці затримали наркодилера. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління поліції.

Як зазначається, наркотичні засоби в Одесі шляхом закладок розповсюджував 33-річний чоловік, який прибув до міста з Луцька.

Повідомляється, що в ході відпрацювання території правоохоронці викрили громадянина, який розкладав "закладки". Під час огляду у нього вилучили 43 згортки з наркотиками, поліетиленовий пакет з білим порошком і ваги.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Фото: вилучене у зловмисника (od.npu.gov.ua)

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