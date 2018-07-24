В центрі Одеси поліція затримала наркодилера

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 12:05
Фото: затриманий зловмисник (od.npu.gov.ua)
Фото: затриманий зловмисник (od.npu.gov.ua)

Наркотичні засоби в Одесі шляхом закладок розповсюджував 33-річний чоловік

В центрі Одеси правоохоронці затримали наркодилера. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління поліції.

Як зазначається, наркотичні засоби в Одесі шляхом закладок розповсюджував 33-річний чоловік, який прибув до міста з Луцька.

Повідомляється, що в ході відпрацювання території правоохоронці викрили громадянина, який розкладав "закладки". Під час огляду у нього вилучили 43 згортки з наркотиками, поліетиленовий пакет з білим порошком і ваги.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за  ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

В центрі Одеси поліція затримала наркодилераФото: вилучене у зловмисника (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ у Харкові блокувала діяльність банди торговців кокаїном.

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Теги:  Одеса,  наркотики,  полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС