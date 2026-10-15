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У центрі Києва впав дрон: пошкоджені будинки, є постраждалі

10:54 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У центрі Києва впав дрон: пошкоджені будинки, є постраждалі Фото: у Києві через атаку РФ пошкоджені житлові будинки (t.me/dsns_telegram)
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У Печерському районі Києва внаслідок падіння ворожого дрона вранці 15 жовтня пошкоджені житлові будинки. Також відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За інформацією мера, у Печерському районі дрон впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку.

Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку, а також фасади двох триповерхових житлових будинків поруч. Палає автівка в дворі.

Внаслідок атаки у Печерському районі Києва постраждали п'ятеро людей. Двох поранених медики госпіталізували.

У центрі Києва впав дрон: пошкоджені будинки, є постраждаліУ центрі Києва впав дрон: пошкоджені будинки, є постраждаліУ центрі Києва впав дрон: пошкоджені будинки, є постраждаліУ центрі Києва впав дрон: пошкоджені будинки, є постраждаліУ центрі Києва впав дрон: пошкоджені будинки, є постраждаліУ центрі Києва впав дрон: пошкоджені будинки, є постраждалі

Фото: наслідки падіння дрона у Печерському районі Києва (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня російські загарбники били по Україні 2 ракетами та 580 ударними безпілотниками.

Сили ППО України змогли успішно знешкодити більшість засобів ураження, які Росія застосувала під час нової масованої атаки.

Зокрема, майже 360 російських дронів атакували Кіровоградщину - це найбільший удар по області від початку повномасштабного вторгнення.

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