В Харькове СБУ изъяла наркотиков на 1,5 млн гривен

В Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность банды торговцев кокаином. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, правоохранители блокировали деятельность транснациональной организованной группировки торговцев кокаином. Отмечается, что злоумышленники организовали контрабанду кокаина из одной из стран Европы, в Украине наркотики сбывали крупными партиями.

Фото: изъятые наркотики (ssu.gov.ua)

Одного из участников банды задержали в Харькове во время сбыта партии наркотиков за 30 тыс. евро, у него изъяли три пакета с кокаином весом более 300 граммов. Стоимость изъятого на "черном рынке" составляет почти 1,5 млн гривен. Сейчас задержанному объявлено подозрение, продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина.