В центре Кропивницкого горела многоэтажка, пострадали трое человек

В жилом многоэтажном доме Кропивницкого произошел пожар. Людей успели эвакуировать, однако есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вчера вечером по проспекту Университетский, на 8 этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар двух квартир. Огонь ликвидировали.

За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, обратились 3 человека (из них 1 ребенок), которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Напомним, в Харькове в девятиэтажном жилом доме возник пожар. В результате происшествия погибли двое человек, однако 12 жителей удалось эвакуировать.

Также в ночь на 9 ноября в Киеве горело общежитие Национального авиационного университета (НАУ). Во время тушения спасатели эвакуировали с верхних этажей 120 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки.