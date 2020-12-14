В Харькове горела многоэтажка, погибли двое людей

Фото: пожар в Харькове (dsns.gov.ua)

Сегодня, 14 декабря, в Харькове в девятиэтажном жилом доме возник пожар. В результате происшествия погибли двое человек, однако 12 жителей удалось эвакуировать.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел на улице Академика Вальтера на седьмом этаже многоэтажки. Туда было направлено шесть оперативных пожарно-спасательных отделений на автоцистернах и автолестница.

Во время тушения огня в квартире спасатели нашли тела двух погибших людей, личности которых сейчас устанавливаются. Пока не известна причина возникновения пожара.

Отмечается, что к тушению пожара было привлечено 35 спасателей и 9 единиц основной и специальной пожарной техники.

Напомним, в ночь на 9 ноября в Киеве горело общежитие Национального авиационного университета (НАУ). Во время тушения спасатели эвакуировали с верхних этажей 120 человек.

Кроме того, в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже дома в Шевченковском районе.