В центрі Кропивницького горіла багатоповерхівка, постраждали троє людей

У житловому багатоповерховому будинку Кропивницького сталась пожежа. Людей встигли евакуювати, проте є постраждалі.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вчора ввечері по проспекту Університетський на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа двох квартир. Пожежу ліквідували.

За медичною допомогою, з ознаками отруєння продуктами горіння, звернулося 3 особи (з них 1 дитина), яких госпіталізовано до медичних закладів.

Нагадаємо, у Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку виникла пожежа. У результаті події загинули двоє людей, однак 12 мешканців вдалось евакуювати.

Також в ніч на 9 листопада у Києві горів гуртожиток Національного авіаційного університету (НАУ). Під час гасіння рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 120 осіб.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці поблизу посольства Сполучених Штатів Америки.