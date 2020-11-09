В Киеве ночью горело общежитие НАУ, эвакуировали более сотни человек

Фото: пожар в общежитии НАУ (dsns.gov.ua)

В ночь на 9 ноября в Киеве горело общежитие Национального авиационного университета (НАУ). Во время тушения спасатели эвакуировали с верхних этажей 120 человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что звонок о пожаре в общежитии на ул. Гарматная, 53 поступил в 02:43. На месте установили, что пожар произошел на 1 этаже в бытовом помещении.

"В 03:05 возгорание было локализовано, и в 03:10 ликвидировано. Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасатели эвакуировали 120 человек", - говорится в сообщении.

Огонь повредил стол, стул, бытовые вещи, оконную раму, а также закопчены стены и потолок. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Фото: пожар в общежитии НАУ (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Пострадавших в результате инцидента не было, а автомобиль потушили водители, которые проезжали рядом.

До этого в Киеве мужчина облил парикмахерскую бензином и хотел поджечь.