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В центре Киева застрелили мужчину

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 19:49
В центре Киева застрелили мужчину
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину

В Киеве 2 февраля на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартови.Еспресо".

По словам свидетелей происшествия, к прохожему подбежал неизвестный, совершил несколько выстрелов, забрал у него пакет и скрылся в неизвестном направлении. Мужчина от полученных ранений скончался на месте.

К месту происшествия прибыли несколько патрулей полиции, следственно-оперативная группа, медики скорой. Сейчас они проводят обход территории и опрос возможных свидетелей.

Напомним, в Киеве в воскресенье вечером, 13 октября, на улице Дегтяревской застрелили мужчину. По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищено.

1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве произошло покушение на депутата Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.

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