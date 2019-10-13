В Киеве на улице застрелили мужчину

Фото: место стрельбы в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

В Шевченковском районе на улице Дегтяревской было найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями

В Киеве в воскресенье вечером, 13 октября, на улице Дегтяревской застрелили мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

В полицию поступило сообщение, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской возле офиса лежит мужчина с огнестрельными ранениями. На месте инцидента правоохранители обнаружили гильзы.

По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищено.

Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.

Напомним, ранее в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Правоохранители, прибыв на место происшествия, обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. По данным полиции, инцидент произошел на улице Щусева. Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления. Так, на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения.