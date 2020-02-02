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У центрі Києва застрелили чоловіка

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 19:49
У центрі Києва застрелили чоловіка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На вулиці Саксаганського невідомий застрелив чоловіка

У Києві 2 лютого на вулиці Саксаганського невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартови.Еспресо".

За словами свідків події, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

До місця події прибули декілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, медики швидкої. Зараз вони проводять обхід території і опитування можливих свідків.

Нагадаємо, в Києві в неділю ввечері, 13 жовтня, на вулиці Дегтярівській застрелили чоловіка. За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім втекли на автомобілі чорного кольору. В даний час співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка, який від отриманих вогнепальних поранень помер у лікарні, заявив начальник поліції Києва Андрій Крищено.

1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві відбулося замах на депутата В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті обстрілу загинув його малолітній син.

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