В центре Киева "заминировали" гимназию: эвакуировали 100 человек

Фото: гимназия №32 (kyivcity.gov.ua)

В среду, 2 сентября, в Киеве "заминировали" гимназию №32 в Печерском районе. Она расположена на улице Федорова, на месте работают правоохранители.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Печерского управления полиции в Киеве Оксана Тищенко.

"Сейчас информацию о заминировании проверяют правоохранители и взрывотехники. Эвакуированы 100 человек. Проверка продолжается", - сообщила она.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.

Также сообщалось, что после серии резонансных терактов в Украина, а также взрыва возле метро "Минская" в Киеве усилили контроль за рынками и станциями метро.

Напомним, на День независимости правоохранители получили сообщение о "минировании" станции метро "Крещатик", но в результате оно оказалось ложным.

Кроме этого, 2 сентября в Голосеевском районе Киева отсутствует водоснабжение. Это связано с повреждением трубопровода на Голосеевском проспекте