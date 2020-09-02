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В центре Киева "заминировали" гимназию: эвакуировали 100 человек

Киев, Среда 02 сентября 2020 17:53
В центре Киева "заминировали" гимназию: эвакуировали 100 человек
Фото: гимназия №32 (kyivcity.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В среду, 2 сентября, в Киеве "заминировали" гимназию №32 в Печерском районе. Она расположена на улице Федорова, на месте работают правоохранители.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Печерского управления полиции в Киеве Оксана Тищенко.

"Сейчас информацию о заминировании проверяют правоохранители и взрывотехники. Эвакуированы 100 человек. Проверка продолжается", - сообщила она.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.

Также сообщалось, что после серии резонансных терактов в Украина, а также взрыва возле метро "Минская" в Киеве усилили контроль за рынками и станциями метро.

Напомним, на День независимости правоохранители получили сообщение о "минировании" станции метро "Крещатик", но в результате оно оказалось ложным.

Кроме этого, 2 сентября в Голосеевском районе Киева отсутствует водоснабжение. Это связано с повреждением трубопровода на Голосеевском проспекте

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