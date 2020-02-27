Комитет рекомендует Раде усилить ответственность за ложное минирование

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, при обсуждении проекта на заседании комитета необходимость его принятия обосновывалась тем, что "количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности за последнее время приобрело угрожающий масштаб".

При этом сообщения носят комплексный характер, когда одновременно сообщается о заминировании десятков объектов. Все чаще такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, объектов, имеющих большое значение для функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Указано также, что правоохранительные органы вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава, вынужденно отвлекая от выполнения основных служебных задач.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", - отмечается в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усилении ответственности за ложное минирование. Законопроект №2642 был зарегистрирован в парламенте 20 декабря.

Как писало РБК-Украина, Кабмин на заседании 18 декабря принял соответствующий проект закона.