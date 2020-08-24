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В Киеве на станции метро "Крещатик" не нашли взрывоопасных предметов

Киев, Понедельник 24 августа 2020 13:42
В Киеве на станции метро "Крещатик" не нашли взрывоопасных предметов
Фото: вход на станцию метро "Крещатик" (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Метро работает в обычном режиме

В Киеве правоохранители проверили информацию о возможном минировании станции метро "Крещатик". Во время проверки взрывоопасных предметов не было выявлено.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в КГГА, киевский метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, сегодня в Киеве поступил анонимный телефонный звонок о минировании станции метро "Крещатик". В связи с этим вход и выход на станцию был закрыт для проверки.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.

Также сообщалось, что после серии резонансных терактов в Украина, а также взрыва возле метро "Минская" в Киеве усилили контроль за рынками и станциями метро.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День Независимости, в связи с чем Киев будут патрулировать 4 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Также РБК-Украина писало, что в столице перекрыли улицы и изменили движение общественного транспорта.

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