В центре Киева заминировали еще 6 зданий

Правоохранители проверяют информацию о минировании шести зданий на улицах Крещатик, Ирининская, Михайловская и Бассейная в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, полиция получила 5 анонимных сообщений о минировании четырех отелей на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская , а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной.

В настоящее время на местах работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости. Все посетители ТРЦ были эвакуированы. Правоохранители осуществляют поиск взрывоопасных предметов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 11 апреля "заминировали" апелляционный суд. Суд временно приостановил свою работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

Также сообщалось, что 10 апреля произошло "минирование" Киевской городской государственной администрации (КГГА). Позже правоохранители не подтвердили информацию о минировании.

Кроме того, в Национальную полицию столицы сообщали о минировании Бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк". Информация о минировании также не подтвердилась.