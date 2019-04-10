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Здание Киеврады эвакуировали из-за сообщения о минировании

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 17:01
Здание Киеврады эвакуировали из-за сообщения о минировании
Фото: КГГА (РБК-Украина)

На месте работает ГСЧС

Правоохранители проверяют сообщение о заминировании админздания в центре Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сотрудники КГГА, подтвердили РБК-Украина, что их эвакуировали из-за сообщении о минировании.

"Около 15:00 в полицию поступило сообщение, что заминировано здание, расположенное на улице Крещатик. По вызову сразу выехали специалисты профильных служб с целью проверки объекта и прилегающей к нему территории", - сообщают в пресс-службе полиции.

РБК-Украина писало, что в Харькове во время сессии городского совета 27 февраля неизвестные сообщили о заминировании здания мэрии. Позже правоохранители не подтвердили информацию о минировании.

Напомним, 22 февраля полицейские проверяли сообщение о заминировании на Главном железнодорожном вокзале Львова.

Кроме того, в Киеве 18 февраля закрыли несколько станции столичного метрополитена, "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" из-за сообщения о заминировании.

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