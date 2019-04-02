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В Киеве "заминировали" оборонное предприятие и Высший совет правосудия

Новости » Происшествия    02.04.2019 - 13:18
В Киеве "заминировали" оборонное предприятие и Высший совет правосудия
Фото: взрывная служба (facebook.com/MVS.LVIV)

Заведения находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов

В Национальной полиции Киева в течение часа поступило 4 сообщения о минированием зданий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции столицы.

По данным полиции, в столице заминирован Бронетанковый завод, конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", Высший совет правосудия и завод "Маяк".

Информация о закладке взрывчатки в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном минировании сообщили по телефону. Заведения находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов.

На местах работают взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.

Проводится эвакуация из помещений. Места "минирований" ограждены, помещение и прилегающие территории тщательно проверяются.

Вся информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. Решается вопрос относительно открытия уголовных производств.

Напомним, ранее в Киеве сообщалось о заминировании четырех торгово-развлекательных центров в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что 1 апреля в Киеве эвакуировали 2 тыс. человек через минировании торгово-развлекательного центра.

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