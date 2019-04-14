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В центре Киева эвакуируют людей из ТРЦ

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 14:15
В центре Киева эвакуируют людей из ТРЦ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве эвакуировали людей из ТРЦ "Глобус"

В центре Киева из-за сообщения о заминировании эвакуируют ТРЦ "Глобус", который находится по адресу Площадь Независимости, 1. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала Светлана Водолага, руководитель пресс-службы ГСЧС.

Также Водолага отметила, что людей из торгового центра эвакуировали.

"Информация о минировании поступила на линию службы 102. Сейчас данная информация проверяется. Людей из торгового центра "Глобус" эвакуировали», - сообщила она, отвечая на вопрос о том, подтвердили ли информацию о минировании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 11 апреля "заминировали" апелляционный суд. Суд временно приостановил свою работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

Также сообщалось, что 10 апреля позаминировании Киевской городской государственной администрации (КГГА). Позже правоохранители не подтвердили информацию о минировании.

Кроме того, в Национальную полицию столицы сообщали о минировании Бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк". Информация о минировании так и не подтвердилась.

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