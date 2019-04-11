В Киеве "заминировали" апелляционный суд

Фото: апелляционный суд (facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal)

Суд временно прекратил свою работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий

11 апреля около 17 часов поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы суда в Facebook.

Как говорится в сообщении, суд временно прекратил свою работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

"Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 апреля заминировании Киевской городской государственной администрации (КГГА). Позже правоохранители не подтвердили информацию о минировании.

Кроме того, в Национальную полицию столицы сообщали о минировании Бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк". Информация о минировании так и не подтвердилась.

Также в Харькове во время заседания городского совета 27 февраля неизвестные сообщили о заминировании здания мэрии.

Кроме того, в Киеве 18 февраля закрыли несколько станции столичного метрополитена, "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" из-за сообщения о заминировании.