В центре Киева загорелся бар "Бездельники"
В центре Киева произошло возгорание в здании заведения на улице Саксаганского, 38. Пожарные занимаются ликвидацией пожара на площади около 200 квадратных метров.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
В здании по этому адресу находится бар "Бездельники".
Сообщение о пожаре поступило в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в 14:10.
По прибытию пожарные установили, что возгорание произошло на крыше двухэтажного здания заведения. Существует угроза распространения пламени на второй этаж.
Во время тушения пожара эвакуировали 10 человек из здания. В процессе задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава.
Предварительно, нет пострадавших и погибших.
Напомним, 22 марта в Одессе в частном двухэтажном доме произошел пожар. Во время ликвидации огня погиб 48-летний спасатель.
Также в Тернополе среди ночи произошел пожар в сауне с последующим взрывом. Во время ликвидации огня пострадали спасатели.