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В Одессе во время тушения пожара в доме умер спасатель

Новина українською → Одесса, Понедельник 22 марта 2021 19:20
В Одессе во время тушения пожара в доме умер спасатель Фото: спасатель (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 22 марта, в Одессе в частном двухэтажном доме произошел пожар. Во время ликвидации огня погиб 48-летний спасатель.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел около 12:50 в доме, который находится на улице Магистральной. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, однако ликвидировать его удалось через час. К тушению огня были привлечены 24 спасателя и 4 единицы спецтехники.

"Во время ликвидации пожара к бригаде скорой медицинской помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части. Медики пытались оказать необходимую помощь, но спасатель, 1973 года рождения, скончался в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смерти.

Напомним, сегодня в Киеве спасатели потушили пожар, которая произошел на территории Александровской больницы. В результате происшествия никто не пострадал.

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