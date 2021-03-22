В Тернополе ночью горела сауна, при ликвидации огня пострадали пожарные

В Тернополе среди ночи произошел пожар в сауне с последующим взрывом. Во время ликвидации огня пострадали спасатели.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям этой ночью в 02:38 часов. В банке по улице Замковая сработала пожарная сигнализация. Приехав на вызов, пожарные увидели, что горит не банк, а сауна, расположенная на цокольном этаже.

"Во время тушения с верхних этажей здания, с помощью специального оборудования спасены три человека, из них один ребенок, еще пять жильцов дома выведены на свежий воздух", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время тушения пожара в самой сауне произошло накопление и выброс продуктов пиролиза древесины. Взрывной волной зацепило четырех спасателей - они получили термические ожоги. Двое из них доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На данный момент пожар ликвидирован, причины устанавливаются.