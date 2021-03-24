У центрі Києва загорівся бар "Нероби"
У центрі Києва сталося возгарание в приміщенні бару "Нероби" на вулиці Саксаганського, 38. Пожежники займаються ліквідацією пожежі на площі близько 200 квадратних метрів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Києві.
Повідомлення про пожежу надійшло в Держслужбу з надзвичайних ситуацій в 14:10.
По прибуттю вогнеборці встановили, що займання сталося на даху двоповерхової будівлі закладу. Існує загроза розповсюдження полум'я на другий поверх.
Під час гасіння пожежі евакуювали 10 людей з будівлі. В процесі задіяно 14 одиниць техніки та 54 чоловіка особового складу.
Попередньо, немає постраждалих і загиблих.
Нагадаємо, 22 березня в Одесі в приватному двоповерховому будинку сталася пожежа. Під час ліквідації вогню загинув 48-річний рятувальник.
Також у Тернополі серед ночі сталася пожежа в сауні з подальшим вибухом. Під час ліквідації вогню постраждали рятувальники.