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У центрі Києва загорівся бар "Нероби"

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 15:03
У центрі Києва загорівся бар "Нероби" Фото: ліквідація пожежі в Києві (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У центрі Києва сталося возгарание в приміщенні бару "Нероби" на вулиці Саксаганського, 38. Пожежники займаються ліквідацією пожежі на площі близько 200 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Києві.

Повідомлення про пожежу надійшло в Держслужбу з надзвичайних ситуацій в 14:10.

По прибуттю вогнеборці встановили, що займання сталося на даху двоповерхової будівлі закладу. Існує загроза розповсюдження полум'я на другий поверх.

Під час гасіння пожежі евакуювали 10 людей з будівлі. В процесі задіяно 14 одиниць техніки та 54 чоловіка особового складу.

Попередньо, немає постраждалих і загиблих.

Нагадаємо, 22 березня в Одесі в приватному двоповерховому будинку сталася пожежа. Під час ліквідації вогню загинув 48-річний рятувальник.

Також у Тернополі серед ночі сталася пожежа в сауні з подальшим вибухом. Під час ліквідації вогню постраждали рятувальники.

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