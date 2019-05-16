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В центре Киева во время столкновений пострадал полицейский

Новости » Происшествия    16.05.2019 - 14:59
В центре Киева во время столкновений пострадал полицейский
Иллюстрационное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского

В Киеве в правительственном квартале произошли столкновения между активистами и сотрудниками полиции, в результате которых пострадал полицейский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киева. 

По предварительной информации, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского. Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского. Сейчас сотрудники "скорой" оказывают ему необходимую помощь. 

"Во время задержания правонарушитель угрожал порезать себе вены ножом. Чтобы успокоить мужчину, полицейские применили слезоточивый газ", - говорится в сообщении.  Водителя, совершившего наезд на правоохранителя, доставили в Печерский управления полиции, где устанавливают его анкетные данные.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что под зданием Верховной рады произошла потасовка между активистами движения "АвтоЕвроСила" и сотрудниками полиции. Полиция выстроилась кордоном через улицу Грушевского, движение транспорта заблокировано.

Напомним, в столице15 мая началась акция за доступную растаможку автомобилей. Организаторы митинга на своей странице в Facebook сообщили, что активисты приехали в Киев со всей Украины в 6:00 и съезжаются до сих пор. Митинг начался вчера в 10:00. Активисты планируют организовать двухдневный митинг. 

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