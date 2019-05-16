У центрі Києва під час сутичок постраждав поліцейський

Иллюстрационное фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського

У Києві в урядовому кварталі відбулися зіткнення між активістами та працівниками поліції, в результаті яких постраждала поліцейський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції Києва.

За попередньою інформацією, учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського. Коли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один з учасників скоїв наїзд на поліцейського. Зараз співробітники "швидкої" надають йому необхідну допомогу.

"Під час затримання правопорушник погрожував порізати собі вени ножем. Щоб заспокоїти чоловіка, поліцейські застосували сльозогінний газ", - йдеться в повідомленні. Водія, який скоїв наїзд на правоохоронця, доставили в Печерський управління поліції, де встановлюють його анкетні дані.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде дана правова оцінка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під будівлею Верховної ради сталася бійка між активістами руху "АвтоЕвроСила" і співробітниками поліції. Поліція вишикувалася кордоном через вулицю Грушевського, рух транспорту заблоковано.

Нагадаємо, в столице15 травня почалася акція за доступну розмитнення автомобілів. Організатори мітингу на своїй сторінці в Facebook повідомили, що активісти приїхали в Київ зі всієї України в 6:00 і з'їжджаються до цих пір. Мітинг розпочався вчора в 10:00. Активісти планують організувати дводенний мітинг.