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В Киеве образовались пробки из-за митинга "евроблях"

Новости » Общество    15.05.2019 - 10:50
В Киеве образовались пробки из-за митинга "евроблях"
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве 15 мая проходит акция за доступную растаможку автомобилей

В Киеве сегодня, 15 мая, проходит акция за доступную растаможку автомобилей, в результате которой в центре столицы образовались пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.com/maps.

По состоянию на 10:30 пробки зафиксированы на улице Михаила Грушевского, Ивана Мазепы, Лаврской, Кловском спуске, Крепостном переулке, Петровской аллее и алее Героев Крут.

Организаторы митинга на своей странице в Facebook сообщили, что активисты приехали в столицу со всей Украины в 6:00 и съезжаются до сих пор. Митинг начался в 10:00. Активисты планируют организовать митинг на два дня. 

В Киеве образовались пробки из-за митинга &quot;евроблях&quot;

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в комитете Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики могут подготовить определенные льготы при растаможке авто на иностранной регистрации.

Отметим, льготный период растаможки авто на иностранный регистрации длился в течение трех месяцев до 22 февраля 2019. В течение этого времени владельцы "евроблях" могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора.

Отметим, за время льготного периода таможни оформили 218 тыс. транспортных средств.

 

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