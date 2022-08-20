В центре Киева устроили выставку уничтоженной российской техники (фото)

На Крещатике столичные власти организовали выставку российской техники, которая была уничтожена украинскими военными.

Также россияне хотели провести большой парад на Крещатике на 9 мая. Оккупанты на войну в Украину даже везли парадную военную форму с медалями.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин планировал захватить Украину за три дня .

Напомним, от начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла почти 45 тысяч военных. Также оккупанты потеряли более 1,9 тысяч танков, 803 беспилотника, 234 самолета и почти 200 вертолетов.

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