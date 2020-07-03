В центре Киева вместо укрепления дома построили 5 подземных этажей

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

По документам, должно было произойти аварийное укрепление дома

В историческом центре Киева на улице Ярославов Вал застройщик обязался аварийно укрепить дом. Вместо этого рядом построил новое здание с 5 подземными этажами.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

По его словам, такие действия могут нести опасность для окружающих домов.

"Застройщик там совсем рассудок потерял. И там, где по документам должно быть аварийное укрепление дома, построил новое здание - пять этажей под землю. Представьте! Это не просто пренебрежение законами - это опасно. Там рядом - жилые дома, дипломатические представительства", - отметил Кличко.

Городской глава также рассказал о ситуации со строительством жилого массива "Патриотика на Озерах", которым занимается "Аркада". По словам Кличко, застройщик до сих пор не скорректировал проект строительства, который предусматривает возведение школ, садиков и больниц.

"А на других комплексах, где ничего не мешает закончить строительство, прекратил работы. И продолжает подстрекать людей, шантажируя власть. Это недопустимо. Застройщик собрал с инвесторов более 13 млрд грн", - сообщил Кличко.

Он также обратился к правоохранительным органам как можно быстрее разобраться с ситуацией. Кличко добавил, что предложил полицейским на постоянной основе присоединиться к проверкам незаконных строек вместе с активистами.

Напомним, после журналистского расследования Кличко обратился к правоохранителям разобраться с застройкой "Феофании".

Также мэр столицы заявлял, что Киев не может решить ряд вопросов, связанных с недостроями "Укрбуда".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко