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У центрі Києва замість укріплення будинку побудували 5 підземних поверхів

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 12:39
У центрі Києва замість укріплення будинку побудували 5 підземних поверхів
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За документами, мало відбутися аварійне укріплення будинку

В історичному центрі Києва на вулиці Ярославів Вал забудовник зобов’язався аварійно укріпити будинок. Замість цього поруч побудував нову будівлю з 5 підземними поверхами.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Facebook.

За його словами, такі дії можуть нести небезпеку навколишнім будинкам.

"Забудовник там зовсім втратив розум. І там, де за документами, мало бути аварійне укріплення будинку, звів нову будівлю - п'ять поверхів під землю. Уявіть! Це не просто нехтування законами - це небезпечно. Там поруч - житлові будинки, дипломатичні представництва", - зазначив Кличко.

Міський голова також повідомив про ситуацію із будівництвом житлового масиву "Патріотика на Озерах", яким займається "Аркада". За словами Кличка, забудовник досі не скоригував проект будівництва, який передбачає зведення шкіл, садочків та лікарень.

"А на інших комплексах, де нічого не заважає закінчити будівництво, припинив роботи. І продовжує підбурювати людей, шантажуючи владу. Це неприпустимо. Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн", - повідомив Кличко.

Він також звернувся до правоохоронних органів якнайшвидше розібратися з ситуацією. Кличко додав, що запропонував поліцейським на постійній основі долучитися до перевірок незаконних будівництв разом з активістами.

Нагадаємо, після журналістського розслідування Кличко звернувся до правоохоронців розібратися з забудовою "Феофанії".

Також міський голова столиці заявляв, що Київ не може вирішити низку питань, пов’язаних з недобудовами "Укрбуду".

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївКиївзастройка
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