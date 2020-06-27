ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Власти Киева просят силовиков разобраться с застройкой "Феофании"

Новости » Политика     27.06.2020 - 16:09
Власти Киева просят силовиков разобраться с застройкой "Феофании"
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Ранее вышло расследования о фактах коррупции при выделении участка под застройку

Мэр Киева Виталий Кличко просит правоохранителей разобраться с застройкой "Феофании". Ранее вышло журналистское расследование о коррупции при застройке этой территории.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Кличко отметил, что вчера вышло расследование о строительной мафии в Киеве.

"Чтобы единой командой довести это дело до конца, я обращаюсь с официальным заявлением в Офис генпрокурора, СБУ, ГБР. Правоохранители должны расследовать факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов", - подчеркнул он.

Отметим, речь идет о расследовании застройки единственной в Украине гидрологической станции. Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что недействующая станция превратилась в строительную площадку, на которой возведут многоэтажки. При этом руководство Института геологических наук НАН Украины уверяет, что станция непригодна для дальнейшей работы, и логичнее отдать землю застройщикам с обязательным выделением квартир для ученых.

Журналисты отмечают, что в 2018 году директор Института геологических наук Петр Гожик заявил, что станция не выполняет своих функция, и выступил за строительство жилья. В ноябре 2018 года он подписал договор проекту землеустройства по отводу земли под жилые дом, в 2019 году попросил зарегистрировать право собственности на участок по процедуре для свободных земель запаса. Хотя этот участок уже около 50 лет имел акт на землю.

Несмотря на это участок был заново внесен в реестр с другим статусом и назначением. Осенью 2019 года КГГА предоставила условия для строительства дома на Метрологической, 7.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на скандальной застройке произошла массовая драка со стрельбой.

Ранее также скандальному застройщику Андрею Вавришу запретили строить высотку на Печерске в Киеве после резонанса в СМИ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиевзастройка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь