Кличко ответил Зеленскому касательно "Укрбуда": есть три проблемных вопроса

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко заявил, что "Киевгорстрой" столкнулся с рядом проблем

Киев не может решить ряд вопросов, связанных с недостроями "Укрбуда". Их решение не входит в компетенцию городской власти и городского головы.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что учредителем "Укрбуда" является "не какая-то шарашкина контора", а Кабинет министров Украины.

"И говорить, что Кличко сейчас может взять и сам разобраться с последствиями действий недобросовестного застройщика - как минимум, некорректно", - отметил мэр

Он напомнил, что "Киевгорстрой" взялся решить проблемы 13 тысяч человек, которые купили квартиры в объектах "Укрбуда", но столкнулся с рядом проблем, которые не входят в компетенцию городского головы и городской власти.

Среди них Кличко выделил три основных:

вопрос передачи объектов Министерства обороны "Киевгорстрою" на существующих условиях; сотрудничество с Государственной архитектурно-строительной инспекцией в отношении принятых объектов и тех, которые "Киевгорстрой" еще должен принять на баланс; нехватка более 2 млрд. гривен на данном этапе на моменте достройки объектов, которые начали возводить.

"Поэтому я не совсем понимаю, почему президент так сказал. И как именно Кличко может вмешаться в деятельность государственных органов. Таких, как Минобороны, ДАБИ или Государственное ипотечное учреждение. Единственное, чем может помочь городская власть - это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты паевого взноса. Как это делали, например, по недостроях Войцеховского. И этот вопрос мы сейчас прорабатываем, чтобы вынести его на рассмотрение Киевсовета", - резюмировал Кличко.

Напомним, вчера во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский призвал мэра Киева подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд".

В конце прошлого года Зеленский заявил, что вопрос с недостроенными объектами компании решен. Обязательства взял на себя "Киевгорстрой".

Как сообщало РБК-Украина, бывшего президента "Укрбуда" и нардепа Максима Микитася 14 мая отправили под домашний арест. В частности, Высший антикоррупционный суд изменил Микитасю меру пресечения с залога на круглосуточный домашний арест.

Автор: Роман Калиниченко