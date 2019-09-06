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В центре Киева сегодня ограничат работу метро

Новости » Общество    06.09.2019 - 13:14
В центре Киева сегодня ограничат работу метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вечером в Киеве ограничат работу станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

Сегодня, 7 сентября, ограничат работу метро в Киеве из-за проведения концерта в Национальном спортивном комплексе (НСК) "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Киевского городского совета.

Сообщается, что вечером 7 сентября возможны ограничения на вход в станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Перед началом концерта с 17:00 до 18:00 возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После его окончания около 23:00 возможно ограничение на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Отметим, что движение ограничат во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, в Киеве возобновил работу фуникулер, который был закрыт 4 сентября по причине технических проблем. Как сообщили коммунальщики, остановка работы фуникулера была вызвана проблемами с автоматикой-электроникой.

Как сообщало РБК-Украина, 7 сентября в Киеве частично ограничат движение транспорта вблизи Вокзальной площади. Ограничение будет действовать в субботу, 7 сентября, с 09:00 до 17:00. Причина ограничений: работы по обновлению покрытия на проезд от Вокзальной площади до улицы Льва Толстого.

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Новости Украины метроограничение движения
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